Novaratoday.it - Torna il Carnevale storico di Galliate: gli appunamenti

Leggi su Novaratoday.it

Sabato 22 febbraioserale in Piazza Vittorio Veneto: ritrovo alle 18.30 con i gruppi e le maschere e animazioni per bambini; alle 19 fagiolata e food anche da asporto, consegna delle chiavi della città alle maschere Manghin e Manghina; musica con dj Teo (in caso di maltempo la serata è.