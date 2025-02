Torinotoday.it - Torino diventa Parigi nel film dei Puffi: dove è stato girato e quando vederlo | Il trailer

Leggi su Torinotoday.it

Qualche passante se ne era già accorto a marzo dello scorso anno. Passeggiando per via Garibaldi eranotato un cartello stradale affisso all'incrocio con via della Consolata con scritto sopra "Rue de Turbigo".La libreria San Paolo aveva cambiato nome in 'Librairie Moderne' e finti.