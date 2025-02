Ilrestodelcarlino.it - Toppe di asfalto sulle strade, pioggia di polemiche sui social

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

per alcuni rattoppi d’effettuati sul lungomare Marinai d’Italia e in via Colombo a Porto Recanati. Le prime a lanciare critiche sono state le consigliere comunali Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, del gruppo di minoranza Centrodestra Unito, che hanno condiviso su Facebook una foto della strada appena asfaltata in via Colombo. "Finalmente dopo tre anni e passa il primo– hanno ironizzato – Questo è viale Colombo. Afaltata per un tratto, probabilmente la più ammalorata, solo una corsia, l’altra è nelle condizioni che chiunque può verificare ma non ne è previsto l’. Probabilmente l’di una corsia è utile per l’Ultra maratona del Conero il 22 febbraio, di sicuro lascia interdettimodalità di intervento". L’altro giorno poi un cittadino ha condiviso su Facebook una foto del lungomare Marinai d’Italia: si vede dell’fresco gettato accanto ai sampietrini.