Juventusnews24.com - Thuram a Dazn: «Vittoria che dà fiducia per le prossime partite, era importante. Il mio ruolo oggi e la sfida a mio fratello: vi dico tutto»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24ha parlato così ai microfoni didopo Juve Inter: tutte le dichiarazioni del centrocampista bianconeroKhephrenha parlato dopo il fischio finale di Juve Inter, match valido per la 25esima giornata di Serie A, ai microfoni di.CONSAPEVOLEZZA DIVERSA – «Siamo contenti di aver vinto stasera, eraperchè giocavamo con una grande squadra come l’Inter e ci dàper le».LA SUA POSIZIONE – «era più in difesa, giocando McK e Koop a cui piace correre davanti. Ma siamo una squadra, dobbiamo sapere con chi giochiamo.sono stato dietro perchè c’erano due giocatori più offensivi».COL– «E’ stato bello, era come giocare nel giardino. Mi cerca, io lo cerco, è un sogno giocare contro di lui.