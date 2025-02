Lanazione.it - Thin Lizzy le star del “Wednesday“

Secondo appuntamento con il ciclo di incontri ‘Break My Heart’: mercoledì 19 febbraio, con inizio alle 18:30, infatti, Mattia Rugani illustrerà uno dei suoi album preferiti di sempre: ‘Jailbreak’ dei. Questo album è considerato dalla critica e dal pubblico il capolavoro della band: uscito nel 1976, ‘Jailbreak’ è stato il sesto album deie ha rappresentato quello di maggior successo commerciale della band, grazie ai singoli ‘Jailbreak’ che dà titolo all’album e a ‘The boys are back in town’. Gli irlandesisi sono formati a Dublino nel 1969, a seguito dell’incontro tra il chitarrista Eric Bell e l’organista Eric Wrixon con il cantante e bassista Philip Lynott e il batterista Brian Downey. La loro musica abbraccia molti generi, ma si colloca perfettamente nell’hard rock con pennellate di heavy metal, sebbene si distinguano per uno stile compatto e agile, permeato di elementi blues, folk, country, soul e funk.