Inter-news.it - Thiago Motta: «Contro l’Inter vogliamo vincere. Serviranno testa e cuore»

, a poche ore dal calcio d’inizio di Juventus-Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn. Il tecnico bianconero ha parlato dell’atteggiamento che si aspetta dalla sua squadra nel derby d’Italia, approfondendo le situazioni di alcuni singoli.GRUPPO –ha confermato di aver organizzato una cena di squadra, per compattare il gruppo, alla vigilia del sentitissimo big match: «Siamo sempre insieme nel lavoro sul campo, ho voluto anche ritagliare del tempo insieme in un ambiente diverso, come il ristorante, parlare di altre cose e stare insieme e fare gruppo». L’allenatore si dice soddisfatto della forma della squadra, visti gli impegni importanti della Juventus nell’ultima settimana, tra Champions e derby d’Italia: «Vedo bene i miei giocatori.