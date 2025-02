Internews24.com - Thiago Motta a Dazn: «Si affrontano due grandi squadre, dobbiamo fare attenzione ad una cosa. Cambiaso? Vediamo se…»

di Redazione: «Siduead una». Le parole del tecnico alla vigiliaIntervistato ieri dain vista di Juve Inter, il tecnico dei bianconeriha presentato così la supersfida di domani sera all’Allianz Stadium.COME STA LA JUVE? – «Ho visto molto bene i ragazzi, così come deve essere. Domani (oggi, ndr) si affronteranno due, siamo pronti a mettere in pratica le nostre forze per poter competere contro una grande squadra del campionato. Vogliamola partita per meritare la vittoria».RECUPERATO, QUANTI MINUTI HA NELLE GAMBE? – «Vedremo quanti minuti ha, se partirà da titolare. E’ un ragazzo che non perde la forma fisica, anche se è stato un certo periodo senza giocare.