Nerdpool.it - The White Lotus: la terza stagione arriva in esclusiva su Sky e NOW

Leggi su Nerdpool.it

La pluripremiata serie HBO Original e Sky Exclusive creata da Miketorna con una nuovae una nuova destinazione esotica. Dal 17 febbraio 2025, insu Sky e in streaming su NOW, debutteranno i nuovi episodi della, in contemporanea con gli Stati Uniti.Una nuova ambientazione per The3Dopo le Hawaii e la Sicilia, la nuovadi Theporta gli spettatori in Thailandia, con le sue suggestive atmosfere zen e i lussuosi resort. Girata tra Koh Samui, Phuket e Bangkok, laripropone l’ormai consolidata formula della serie: un gruppo di vacanzieri pronti a godersi una settimana di relax, tra tensioni nascoste, dinamiche sociali e un nuovo mistero da risolvere.Un cast stellare per la nuovaIl cast dellainclude:Leslie BibbCarrie CoonWalton GogginsSarah Catherine HookJason IsaacsLalisa ManobalMichelle MonaghanSam NivolaLek PatravadiParker PoseyNatasha RothwellPatrick SchwarzeneggerTayme ThapthimthongAimee Lou WoodA loro si aggiungono Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravi?ius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O’Reilly e Shalini Peiris.