The Undertaker svela i suoi favoriti in WWE:"Gunther e Jacob Fatu hanno un futuro straordinario"

Theha rivelato quali star attuali della WWE ama guardare.Il “Dead Man” ha recentemente rilasciato un’intervista a Shak Wrestling per promuovere WWE LFG. Durante l’intervista, ha parlato della scena del main event attuale della compagnia, sottolineando quanto sia ricca di talento.Quando gli è stato chiesto se ci fosse qualcuno in particolare che lo colpisce, Theha ancora una volta nominato. Ha ribadito icommenti sul fatto che il “Ring General” non spreca mai un movimento. Il WWE Hall of Famer ha spiegato che ogni mossa del campione del mondo ha un significato e che il suo lavoro sul personaggio è altrettanto impressionante:“Crede in se stesso, e di conseguenza anche il pubblico crede che sia davvero così. Non l’ho mai visto comportarsi in modo diverso da come appare in TV, nemmeno nel backstage.