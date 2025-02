Secoloditalia.it - “The Gates of Gaza”: il coraggio e la lucidità di raccontare l’orrore del 7 ottobre 2023

“Theof: a Story of Betrayal, Survival, and Hope in Israel’s Borderlands” (Scribe Publications) è la storia di chi è sopravvissuto. Un racconto appassionante e crudele. Pagine che vale la pena sfogliare per comprendere la tragedia del 7. Quel giorno una serie di attacchi di gruppi armati, provenienti dalla Striscia di, con conseguente uccisione di 1200 civili e militari, colpì lo Stato di Israele. Vennero rapite circa 250 persone. Un pogrom pianificato e operato da Hamas, con il supporto di altri gruppi terroristici palestinesi. Una miccia che ha fatto riacutizzare l’eterno scontro tra sionismo e antisemitismo.C’è qualcosa di potente nel modo in cui Amir Tibon ci consegna la sua testimonianza. Non è solo un libro. È una ferita aperta che sanguina verità. Un documento che tratta uno dei capitoli più bui della storia recente d’Israele.