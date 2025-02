Quotidiano.net - Terremoto oggi Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.9: avvertita a Napoli e provincia

Roma, 16 febbraio 2025 – Una nuova fortediè stata registrata, intorno alle ore 15,29, nell'area deied è statain maniera chiara su tutto il territorio die fino alla.Lastimata per il momento è di 3.9 della scala Richter. Si tratterebbe quindi dellapiù fortedall’inizio del 2025. Spavento e preoccupazione tra tanti che hanno sentito il sisma. L'evento è stato avvertito nel capoluogo, da Secondigliano a Fuorigrotta ma anche in centri dellacome Giugliano. Segnalazioni sono arrivate da Procida a Villaricca, fino a San Giorgio a Cremano. Non è ancora noto se si siano verificati danni a cose o persone.