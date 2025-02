Spazionapoli.it - Terremoto Napoli, forte scossa da 3.9: epicentro nel mare di Pozzuoli

Nel primo pomeriggio, di fatto, c’è stata unadisentita in gran parte della città di.Il primo pomeriggio oggi della città diè stato contraddistinto da unadi. Alle ore 15.30, infatti, la terra ha tremato sotto il capoluogo campano.L’di questadiè stato localizzato neldi. Questa magnitudo, di fatto è stata molto piùrispetto a quelle delle scosse precedenti.: alcune persone si sono anche riservate in stradaCome riportato dall’Osservatorio Vesuviano INGV, per l’appunto, laè stata di magnitudo 3.9. Le zone della città in cui si è sentito di più questo, come di consueto, sono state Campi Flegrei, Fuorigrotta,e Bagnoli.: alcune persone si sono anche riservate in strada (Ansa Foto) spazio