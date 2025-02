Thesocialpost.it - Terremoto avvertito a Napoli, cadono calcinacci al Vomero

– Una scossa didi magnitudo 3.9 è stata avvertita distintamente in diversi quartieri della città, suscitando preoccupazione tra i cittadini. Immediata la risposta della Protezione Civile Comunale, che ha avviato controlli a vista negli edifici scolastici, tra cui la Madonna Assunta a Bagnoli, senza riscontrare problemi strutturali.Unico episodio segnalato riguarda la caduta diin via Kerbaker, al, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici comunali per le verifiche e i transennamenti necessari.Sulla situazione è intervenuto anche l’assessore Edoardo Cosenza, spiegando che la scossa, pur percepita in città, ha avuto effetti trascurabili sulle strutture. Le rilevazioni delle stazioni della Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) hanno registrato accelerazioni molto basse, inferiori a 15/1000 di g a Bagnoli e 8/1000 di g sul lungomare, valori considerati estremamente improbabili per generare danni significativi.