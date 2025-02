Laprimapagina.it - Terremoto a Napoli: forte scossa avvertita in tutta la città

Unadiè stata percepita inoggi, domenica 16 febbraio 2025, alle ore 15:29. Il sisma, di magnitudo 3.9, ha avuto epicentro nel Golfo di Pozzuoli, secondo le prime stime.Ilè stato chiaramente avvertito dal Vomero alla zona orientale, con segnalazioni giunte da Posillipo, Vomero, Pozzuoli e l’intera area dei Campi Flegrei. Anche da località più distanti, come Procida, Villaricca e San Giorgio a Cremano, numerosi cittadini hanno riferito di aver percepito la.Si tratta del sisma più intenso registrato dall’inizio del 2025, ma al momento non si segnalano danni.Poco prima dell’evento, il Comune di Pozzuoli aveva diffuso un comunicato riguardante lo sciame sismico in corso nell’area dei Campi Flegrei. Secondo l’Osservatorio Vesuviano, a partire dalle ore 16:53 (UTC 15:53) del 15 febbraio, erano stati rilevati 66 terremoti con una magnitudo massima di 2.