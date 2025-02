Thesocialpost.it - Tensione sempre più alta fra Europa e Trump: Macron lancia vertice d’emergenza a Parigi

Leggi su Thesocialpost.it

Il presidente francese Emmanuelnon intende lasciare che le trattative di pace per l’Ucraina siano gestite unicamente da Donalde ha quindi deciso di convocare uneuropeo aper rafforzare il ruolo dell’nella crisi. Il summit, che potrebbe svolgersi nel formato Weimar+ (Francia, Germania, Polonia, Italia, Spagna e Regno Unito) con l’aggiunta di altri Paesi europei, è ancora in fase di definizione.Sebbene la data del 17 febbraio non sia stata ufficialmente confermata, apparepiù probabile. Il primo ministro olandese Dick Schoof ha dichiarato che si recherà domani aper partecipare al summit. Anche la Danimarca sarà presente per rappresentare il gruppo NB8, che include le nazioni nordiche e baltiche.Il premier britannico Keir Starmer e il segretario generale della NATO, Mark Rutte, prenderanno parte all’incontro.