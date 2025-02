Oasport.it - Tennis, gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 17-23 febbraio. Sorteggio da incubo per Berrettini

Andiamo a ricapitolare la situazione che riguarda i giocatoriin campo nellache sta per iniziare in tema didel circuito maggiore. Sono tre gli eventi in campo: per la WTA il 1000 di Dubai, per l’ATP i 500 di Doha e Rio de Janeiro.Quanto a Dubai, stante anche l’eliminazione immediata nelle qualificazioni di Lucia Bronzetti, è Jasmine Paolini l’unica italiana in campo. Lo è con un compito pesantissimo, quello di difendere il titolo conquistato un anno fa, quello che la lanciò definitivamente in alto. Per la toscana un compito difficile, anche per la sequenza potenziale Rybakina-Swiatek nei quarti e in semifinale, ma la parola impossibile non è più associata al suo nome da molto tempo. L’azzurra sarà in campo anche con Sara Errani nel torneo di doppio, dove potrebbe esserci un incredibile esordio-remake con il duo norvegese-rumeno contro Ulrike Eikeri e Monica Niculescu.