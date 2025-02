Oasport.it - Tennis, Giovanni Malagò: “Jannik Sinner ha scelto la soluzione ritenuta migliore”

Nel corso dell’assemblea elettiva della Fitarco a Fiumicino, in provincia di Roma, era presente anche il presidente del CONI,: al termine dell’evento il numero uno dello sport italiano ha commentato all’ANSA la squalifica di.Va ricordato come ilta azzurro abbia raggiunto un accordo con la WADA, l’Agenzia mondiale antidoping, per il caso Clostebol, per il quale il numero 1 ATP è stato squalificato per tre mesi, potendo tornare ad allenarsi soltanto a metà aprile, per poi giocare a partire dagli Internazionali d’Italia di Roma.difende la scelta di: “Io penso che abbia valutato la cosa, qualcuno può interpretarla come la meno peggiore. Credo si sia consultato prima con se stesso, poi con gli avvocati e il suo staff. La decisione è quella che ha ritenuto fosse la“.