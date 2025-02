Romadailynews.it - Teatro: adattamento cinese di “Amleto” torna al centro per le arti performative di Pechino

Undella classica opera di William Shakespeare “” sara’ messa in scena al National Center for the Performing Arts (NCPA) dialla fine di febbraio. Il dramma e’ stato prodotto dal NCPA e ha debuttato nel 2016 per commemorare il 400esimo anniversario della morte di Shakespeare. Il dramma integra il ruolo del traduttore Zhu Shenghao, la cui storia si sviluppa parallelamente alla trama originale di “”. Zhu fu il primo traduttoredelle oltre 30 opere di Shakespeare prima di morire nel 1944. Dal 21 al 27 febbraio, il cast originale della Compagnia teatrale NCPA tornera’ sul palco, portando ancora una volta la magia teatrale senza tempo di Shakespeare al pubblico. Agenzia Xinhua