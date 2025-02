Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift porterà il cappotto Penny Lane in trend anche in primavera

non smette di dettare tendenze, e il suo ultimo look lo conferma: ilnon è solo un capo invernale, ma un must-have che si adatta a ogni stagione. Durante una serata a New Orleans, la popstar ha dimostrato che il fascino del faux fur coat può resistere ben oltre l’inverno.Vi stavate chiedendo se ilnero con collo e polsini in eco fur ditornerà in?Nonostante l’8 febbraio a New Orleans le temperature oscillassero tra i 18 e i 29 gradi,ha sfoggiato un sofisticatonero con collo e polsini in pelliccia sintetica color crema, firmato Charlotte Simone. Questo outfit ha immediatamente catturato l’attenzione, soprattutto perché la cantante aveva già indossato una versione più lunga dello stesso modello in Chiefs red per supportare Travis Kelce a dicembre.