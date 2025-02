Ilgiorno.it - Taxi gonfia la tariffa alla fine del viaggio: sospeso per un mese e costretto al rimborso

Milano – La corsa indall’aeroporto di Linate e la cifra mostrata sul tassametro al cliente a. La segnalazione al Comune per una presunta maggiorazione del prezzo rispettopredeterminata e le conseguenti verifiche sulle cifre. A valle degli accertamenti, il conducente di auto bianca è stato sanzionato dcommissione tecnica disciplinare con una sospensione del servizio della durata di trenta giorni, con la prescrizione supplementare di restituire 39 europasseggera. Si tratta della punizione più elevata in casi del genere. Sì, perché il tassista ha violato l’articolo 44 lettera F del Regolamento regionale del bacino aeroportuale lombardo, che dispone il divieto per i conducenti di autoveicoli in servizio di chiedere somme maggiori o non conformi a quelle autorizzate.