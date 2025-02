Notizie.com - Tari 2025, tutte le novità sulla tassa: quando e chi deve pagarla

Leggi su Notizie.com

I contribuenti italiani, anche nel, dovranno provvedere al pagamento dellasui rifiuti): scadenze, importi eper l’imposta.Anche durante ilmilioni di contribuenti italiani saranno chiamati a pagare la, laintrodotta nel 2014 in sostituzione di quelle precedenti e da corrispondere ai Comuni per coprire i costi sostenuti dalle amministrazioni locali per la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.lee chi(Notizie.com)Il tributoessere versato da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Capiamo, nel prossimo paragrafo, quali sono leintrodotte per laessere pagata e le modalità per il versamento.