Internews24.com - Taremi Inter, Oaktree lo mette sotto esame: attenzione a quello scenario a sorpresa per l’estate

Leggi su Internews24.com

di Redazioneloper! L’ex Porto può già dire addio?Potrebbero aprirsi, un po’ a, le porte per l’addio di Mehdidal calciomercato. Arrivato in estate a parametro zero dal Porto, il centravanti iraniano per la prima parte di stagione ha vestito i panni della prima alternativa in attacco a Thuram e Lautaro. Simone Inzaghi si è quasi sempre affidato a lui, soprattutto dalla panchina. Le cose sono cambiate negli ultimi mesi: la gerarchia, anche per via di alcuni problemi fisici dello stesso, sono variate con Arnautovic che lo avrebbe scalzato. Comelinea Calciomercato.com, non è così da escludere che l’ex Porto in estate possa già essere con le valigie in mano: in questi ultimi mesi sarò messodai dirigenti.