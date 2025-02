Thesocialpost.it - Taranto, la portano in ospedale per un mal di gola: muore bimba di tre anni

Leggi su Thesocialpost.it

La Procura diha avviato un’indagine sulla morte di una bambina di 3, deceduta il 12 febbraio all’Santissima Annunziata, dove era ricoverata dal 27 gennaio per problemi alle tonsille. Il pubblico ministero Francesco Ciardo ha acquisito le cartelle cliniche e sta valutando la possibilità di disporre un’autopsia per chiarire le cause del decesso.Secondo le prime informazioni, la bambina era stata portata al pronto soccorso a causa di un forte mal di. Dopo i primi accertamenti, i medici avevano deciso di ricoverarla nel reparto di pediatria. Tuttavia, nel corso della degenza, le sue condizioni sarebbero peggiorate fino al tragico epilogo del 12 febbraio, quando è sopraggiunto un arresto cardiaco.L’indagine della Procura punta a verificare se vi siano state eventuali responsabilità mediche nella gestione del caso.