Davidemaggio.it - Tapiro a Giorgia dopo il 6° posto a Sanremo 2025

Leggi su Davidemaggio.it

Non avrà vinto il Festival dima ha sicuramente lasciato il segno. Per, non solo il premio TIM, ma anche l’iconicod’Oro. Il motivo? Il tanto discusso sestonella classifica finale diessere stata per tutta la settimana la grande favorita e aver vinto la serata cover con Annalisa sulle note di Skyfall, ha destato grande stupore la sua esclusione dal podio. Un dissenso espresso anche dalla platea dell’Ariston e delle facce stupite dei co-conduttori della finale, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Per queste ragioni, Valerio Staffelli ha raggiuntoper consegnarle il suo primoin carriera. Alla domanda “Si aspettava di vincere?“, la cantante ha ris: Allora, proprio vincere no. Perché comunque la mia performance era per la vittoria, cioè riuscire a fare bene, riuscire ad avere una canzone che piacesse al pubblico.