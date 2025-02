Quotidiano.net - Tajani conferma: "Nessun licenziamento nei centri in Albania"

Il ministro degli Esteri, Antonio, incontrando i cronisti a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, hato che non ci sono stati licenziamenti tra il personale deiper migranti allestiti in. "Piantedosi ha smentito", ha rispostoa una domanda sull’argomento, dopo che la notizia, apparsa su un quotidiano, era stata già smentita dal ministro dell’Interno. "Il nostro compito è governare, l’opposizione fa il suo mestiere", ha aggiuntoin merito alle polemiche. "Il fatto che un Paese come la Gran Bretagna, a guida laburista, e quindi non della nostra famiglia politica né di altre forze del governo, abbia deciso con noi di guidare questa riunione sulle migrazioni, dando vita a questo nuovo format, dove ci sono l’Olanda, la Bulgaria, la Germania, un nuovo format per contrastare l’immigrazione irregolare e combattere i trafficanti di esseri umani, è la dimostrazione che c’è interesse e considerazione per quello che sta facendo l’Italia", ha aggiunto il vicepremier.