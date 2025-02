Nerdpool.it - Superman X NBA: James Gunn ha brutte notizie per Shaq nel nuovo esilarante spot televisivo

, alla fine, non ha ricevuto unscintillante trailer per il Super Bowl, anche se c’è stato il delizioso sguardo ai Guy Gardner per tranquillizzare i fan più accaniti. Nell’attesa che il marketing si intensifichi, unè andato in onda durante l’NBA e vede la partecipazione del meraviglioso trio composto da David Corenswet,uille O’Neal, Hall of Famer dell’NBA e fan sfegatato diè in forma smagliante per tutta la durata delloe, prima della fine, lancia anche una frecciatina a Charles Barkley. Potete vedere locompleto nel video qui sotto.Il video inizia conche guarda ilcostume diin una vetrina, ma non si limita ad ammirarlo. Invece lo sta valutando letteralmente, commentando che gli stivali non gli entrano e che potrebbe non essere più in grado di indossarlo.