Iodonna.it - Sul palco si fanno notare il completo di Giorgia, l'abito di Elodie e i cambi di look di Alessia Marcuzzi. Un'ottima conclusione a cinque serate glamour

Leggi su Iodonna.it

Dopointensissime giornate, cala il sipario sulla 75esima edizione della kermesse musicale più famosa d’Italia. Sebbene il titolo più importante sia andato a Olly, in fatto dila finale di Sanremo 2025 ha visto trionfare. Sanremo di ieri e di oggi: ipiù belli delle co-conduttrici X Dalle artiste in gara alle co-conduttrici, infatti, il Festival di Sanremo si conferma unscenico impareggiabile per dare sfogo alla fantasia (e per la moda italiana).