Sport.quotidiano.net - Sui saliscendi del Bosco Urbano. A Lissone torna Cross per Tutti la corsa campestre più amata

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nell’ultimo paio d’anni si sono sempre presentati in 2.300 circa alla partenza e anche stavolta sono attesi in centinaia per sfidarsi nellalungo i sentieri del, il grande polmone verde di via Bottego che oggi dalle 9 ospiterà la quarta tappa di stagione delper, il partecipatissimo circuito lombardo di. Il percorso sarà quello disegnato dalla Polisportiva Team Brianza, che come da tradizione organizza l’evento: un percorso tortuoso ma ricco di fascino, con continui cambi di direzione e di pendenza. Dopo la gara precedente a Cinisello Balsamo, la sfida ripartirà daidel, con diversi atleti che puntano a riaprire i discorsi di classifica. La più attesa nella gara femminile sui 4 chilometri è la triatleta juniores Giulia Bergamin del Team Brianza