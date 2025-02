Secoloditalia.it - Stupidario sanremese: dalla “mano mozzata” di Elodie agli anatemi di Roberto Saviano

Ora che non ci sono baci tra due uomini o donne a sponsorizzare l’omosessualità e soggetti semi-nudi a cantare e ballare sopra il palco dell’Ariston, il delirio polemico woke e progressista si è fatto sentire, già a qualche giorno prima dell’inizio di Sanremo. Il primo campione del perbenismo è stato il rapper Jake la Furia del gruppo Club Dogo, che durante un’intervista su Rolling Stones ha spiegato che non avrebbe partecipato all’evento per motivi legati al “Fascismo della musica”, come se a dirigere l’orchestra al posto di Enrico Melozzi ci fosse Benito Mussolini. A proposito di quello che ormai è diventato famoso come il “Figlio del secolo”, dopo la serie tv di Joe Wright ispirata ad Antonio Scurati, non è mancata la domanda sull’ antifascismo ai conduttori del Festival e a Carlo Conti, che ha schivato la polemica definendo l’accezione come fuori dal tempo.