Studente aggredito, in 500 per dire No "alla violenza squadrista"

In seguito all’aggressione della settimana scorsa ai danni di unoal liceo Pigafetta, la comunità vicentina ha deciso di non restare in silenzio. Per questo ieri, sabato 15 febbraio, in piazza sono scese 500 persone per una manifestazione regionale ampia di risposta, ferma e determinata.