Isaechia.it - Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Giorgia dopo il sesto posto a Sanremo 2025: la reazione

Leggi su Isaechia.it

Il Festival disi è concluso con un risultato che ha lasciato molti a bocca aperta:, data per favorita per tutta la settimana e vincitrice della serata dei duetti e delle cover, ha chiuso la competizione al. Un verdetto che ha sorpreso non solo il pubblico da casa, ma anche la platea del Teatro Ariston, che ha accolto il verdetto con fischi ed urla di dissenso.Nonostante il mancato trionfo, la cantante romana ha ricevuto un riconoscimento inaspettato: il celebredila, il primo della sua lunga carriera. Il premio, simbolo ironico delle “sconfitte” nel mondo dello spettacolo e dello sport, le è stato consegnato dall’inviato Valerio Staffelli.Intercettata dall’inviato del tg satirico di Canale 5,ha riscon il suo consueto garbo e umorismo alla domanda:Si aspettava di vincere?ha replicato:Proprio vincere magari no.