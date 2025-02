Lanazione.it - Strage via Mariti un anno dopo, la targa in memoria degli operai deceduti. La vedova di Coclite: “Firenze non ci ha lasciato soli”

, 16 dicembre 2025 – È passato undalladi via, nella quale cinquepersero la vita in seguito al crollo nel cantiere Esselunga.non dimentica e nella mattina di oggi, domenica 16 febbraio, è stata scoperta laindelle vittime: Luigi, Mohammed El Farhane, Taoufik Haidar, Bouzekri Rahimi e Mohamed Toukabri. Un centinaio di persone presenti, tra cui la sindaca Sara Funaro, l’imam diIzzedin Elzir, le forze dell’ordine, gli avvocati delle vittime e anche Simona Mattolini,di Luigi. PRESSPHOTO, Undalladi viae marcia silenziosa per glimorti nel crollo. Con Sara Funaro, Elzir Izzedin Giuseppe Cabras/New Press Photo “La patente a punti non serve a niente – sottolinea Simona Mattolini – Non siamo a fare la spesa al supermercato.