Strade sicure: ci sono le strisce illuminate

Nuovo attraversamento pedonale luminoso. Domani inizieranno i lavori per la posa in opera di un Apl in prossimità dell’incrocio tra Stradone Misa ed il Ponte Portone. "La sua installazione consentirà di aumentare notevolmente lazza dei che attraversano l’incrocio particolarmente frequentato, sia nel periodo notturno sia nel periodo diurno" - spiega l’Amministrazione – Per consentire la realizzazione, la durata dei lavori è prevista da lunedì a mercoledì dalle 8,30 fino alle 19: per chi proviene da ponte Portone e vuole accedere allo stradone Misa sarà vietata la manovra di svolta a destra. Diverse le proteste social per il timore che il traffico possa congestionarsi a causa dei cantieri presenti in questi giorni: a quello sullo stradone Misa, si aggiunge la chiusura del viale IV novembre e in questi casi, a farsi sentire è la mancanza del ponte Garibaldi, che avrebbe rappresentato una valida alternativa per attraversare la città.