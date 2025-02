Ilgiorno.it - Strade di sangue. Nel 2024 380 le croci

Più di un morto al giorno sullelombarde, che hanno chiuso ilcon quasi 380 vittime in incidenti stradali. Il numero è in leggero calo rispetto ai 402 del 2023. Nel complesso, lo scorso anno sono stati 33.140 i sinistri con feriti, secondo i dati forniti dalla Regione in occasione della Giornata della sicurezza stradale e di fraternità di strada del 18 novembre. Nel 22,54% dei casi si è trattato di collusioni tra macchine, più di 5mila incidenti per scontri tra auto e moto (15,61%), circa 4.200 dovuti a cadute da bicicletta e quasi 3.330 cadute da moto. A livello provinciale, Milano rappresenta il 34,24% degli interventi di soccorso, seguita da Brescia e Bergamo. Il confronto con la sinistrosità stradale del primo semestrerispetto a quello precedente, sulla base di dati Aci-Istat, vede un trend addirittura in aumento.