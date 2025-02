Gamberorosso.it - Storia della torta nata 140 anni fa e che ha una ricetta (quasi) segreta

LaBarozzi nasce nel 1886 in un laboratorio a Vignola, nel modenese. La pasticceria è quella di Eugenio Gollini senior, ed è frutto di un percorso condiviso con suoi clienti, amici e parenti. Eugenio sperimenta ogni giorno, variando ingredienti e procedimenti, e fa assaggiare le sue creazioni a chi passa in bottega, con un'ostinazione maniacale. Il suo obiettivo è realizzare unadal gusto armonioso, dalla consistenza leggera e impalpabile. Dopo mesi di prove e innumerevoli assaggi, finalmente trova la combinazione perfetta: una tenera mattonella bruna dal profumo inconfondibile.Il primo nome che le viene dato èNera. Poi, nel 1907, in occasione del quarto centenarionascita di Jacopo Barozzi, illustre architetto rinascimentale detto "il Vignola", in omaggio all'illustre concittadino, Eugenio la ribattezza inBarozzi, e difende la paternitàoriginale con tanto di brevetto registrato nel 1946.