Spurs termina 106 giorni di attesa per la vittoria della lega di casa man mano che Amorim soffre di nuovo

2025-02-16 20:59:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:James Maddison ha colpito il suo ritorno da un infortunio mentre il Tottenham ha trionfato inin Premier League per la prima volta dal 3 novembre per completare una tripletta di vittorie sul Manchester United in questa stagione.Il centrocampista Maddison si è lanciato a fare le fessure nel vincitore del 13 ° minuto quando il portiere Andre Onana ha spinto il viaggio angolato di Lucas Bergvall sul suo cammino, sebbene Alejandro Garnacho abbia inviato un’opportunità d’oro per i visitatori in alto sulla traversa poco dopo.Il risultato amplificherà le critiche al manager dello United Ruben, che ne ha perso otto e ha vinto quattro delle sue 14 partite di campionato in carica da quando ha lasciato lo sport per l’Old Trafford a novembre.