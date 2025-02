Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 16 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

16ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la Volta a la Comunitat Valenciana, gliinvernali con lo sci alpino, il biathlon, lo slittino, lo snowboard e lo short track, e tanto altro ancora.Si chiude la prima settimana dedicata ai Mondiali 2025 di biathlon: a Lenzerheide, in Svizzera, alle ore 12.05 si terrà la 10 km pursuit femminile con Michela Carrara, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Martina Trabucchi, mentre alle ore 15.05 andrà in scena la 12.5 km pursuit maschile con Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz e Daniele Cappellari.Guarda i Mondiali di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseNello slalom maschile ina Lenzerheide, in Svizzera, valido per i Mondiali 2025 di sci alpino, saranno 100 gli atleti in gara, con 58 Paesi rappresentati: la prima manche scatterà alle 09.