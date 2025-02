Sport in tv domenica 16 febbraio | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

Il programma e ildelloin tv per la giornata di oggi,162025. Cala il sipario sui Mondiali di sci alpino di Saalbach-Hinterglemm con il gran finale dello slalom maschile, in cui gli azzurri proveranno a sorprendere e cercare l’acuto da medaglia. Spazio poi ovviamente al calcio con la Serie A e i principali campionati esteri, alla pallavolo e alla finale della Coppa Italia di basket. Per quanto riguarda gliinvernali, protagonista anche il biathlon con i due inseguimenti dei Mondiali di Lenzerheide, e lo sci di fondo con le mass start di Coppa del Mondo di Falun. Infine riflettori puntati sul tennis, con le finali dei tornei Atp di Marsiglia, Buenos Aires e Delray Beach. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.