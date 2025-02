Romadailynews.it - Sport: cinese Sun vince l’oro nei 500m di pattinaggio short track al test event di Milano 2026

Leggi su Romadailynews.it

Il pattinatoreSun Long ha conquistato la medaglia d’oro nei 500 metri maschili con un tempo di 40.777 secondi nella tappa didell’ISUSpeed Skating World Tour 2024-2025, disputata ieri. La squadra femminileha invece ottenuto una medaglia di bronzo nella staffetta 3.000 metri. Fungendo dain vista delle Olimpiadi invernali di, la competizione ae’ stata molto valorizzata da tutte le squadre partecipanti. In assenza di Lin Xiaojun, vincitore delnei 500 metri e dell’argento nei 1.500 metri ai Giochi asiatici invernali di Harbin, prima di ritirarsi dal resto deglii della stagione per infortunio, la squadraha schierato quasi tutti i suoi migliori pattinatori a. Nella finale dei 500 metri maschili, Sun ha preso il comando sin dalle prime battute, mantenendo la posizione fino ad attraversare per primo il traguardo.