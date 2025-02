Ilrestodelcarlino.it - Sporcizia e cibo scaduto, sospeso ristorante etnico

Parma, 16 febbraio 2025 - Sporco e unto sulle superfici di lavoro, attrezzature vecchie e danneggiate. Una cella frigorifera rotta e arrugginita, pareti annerite con crepe. E' la situazione che ha trovato il Nas di Parma, durante una ispezione insieme all'Ausl in undella città. A seguito dei controlli sono stati sequestrati 62 chili di alimenti, per circa mille euro: parte dei prodotti erano scaduti, altri privi di informazioni sulla tracciabilità. Inoltre nel menu non erano indicate le sostanze potenzialmente allergeniche. Al legale responsabile dell'attività sono state contestate violazioni amministrative per cinquemila euro e il personale dell'Ausl ha disposto l'immediata sospensione, fino al ripristino delle condizioni di conformità.