Ilgiorno.it - Spoon River e De André: ecco il recital

Le poesie di Edgar Lee Masters e le musiche di Fabrizio De, per unadei giorni nostri, tra storie da ascoltare, amori ed errori. È quanto proporrà il“Ritorno a“, uno spettacolo liberamente tratto dall’Antologia didi Lee Masters e accompagnato dalle musiche del disco “Non al denaro, non all’amore né al cielo“ di Denell’arrangiamento di Morgan. A interpretarlo gli attori della compagnia I Viaggiatori Erranti, sotto la regia di Barbara Traversa: li si potrà vedere in scena venerdì alle 21 al centro culturale teatro OppArt di Sovico. Sul palco di via Giovanni da Sovico, i due becchini John e Bertold Bert riaccenderanno il ricordo di alcune anime, che torneranno a raccontare le loro vite e le loro debolezze. Info 039.900.84.48. F.L.