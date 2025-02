Laprimapagina.it - Sparatoria in una panetteria di Piazzale Gambara a Milano: un morto e un ferito grave

Leggi su Laprimapagina.it

è stata teatro di un’esecuzione a sangue freddo in unadi, sabatoattorno alle 18:30. Un uomo di 49 anni di nazionalità ucraina è stato ucciso, mentre un suo connazionale di 26 anni è rimastomente.Le due vittime erano entrate nel locale per ordinare del cibo. Mentre il proprietario si trovava nel retro, un uomo armato ha fatto irruzione e ha aperto il fuoco contro di loro prima di darsi alla fuga. Il movente dell’aggressione resta ancora ignoto.Subito dopo la, le forze dell’ordine hanno cinturato l’area e hanno presidiato un ingresso della fermata della metropolitana. Gli agenti della scientifica hanno effettuato i rilievi all’interno del piccolo locale al civico 4, dove il pavimento era ricoperto di macchie di sangue, in particolare vicino al bancone e accanto a confezioni di acqua minerale accatastate in un angolo.