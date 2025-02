Thesocialpost.it - Sparatoria in panetteria a Milano: il mistero della donna che era con le vittime ed è sparita

Dal piccolo ingresso del panificio si nota una macchia di sangue. Poco oltre la soglia, un cartellino segna il lavoroScientifica. Il pavimento del negozio è testimone degli spari avvenuti nel tardo pomeriggio in una zona non lontana dal centro di. Il bilancio è drammatico: un uomo è morto, un altro è in gravi condizioni.Le sirene iniziano a risuonare intorno alle 18.30 in piazzale Gambara, nella zona ovestcittà. All’interno del panificio ci sono due uomini. Uno cerca di reggersi in piedi, si avvicina alla porta, ma crolla. Dietro di lui, l’altro giace a terra, ferito. I soccorsi arrivano rapidamente, ma per un 49enne di origine ucraina non c’è nulla da fare: trasportato al Policlinico, muore poco dopo. Il secondo, un 26enne suo connazionale, viene portato d’urgenza al San Carlo.