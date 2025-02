Lettera43.it - Sparatoria a Milano, un morto e un ferito grave: caccia al killer

Un uomo èe un altro è rimastomentein unaall’interno di una panetteria a. I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di sabato 15 febbraio 2025 in piazzale Gambara, vicino al Pio Albergo Trivulzio. Dopo aver colpito i due avventori, entrambi di origini ucraine, l’aggressore si è dato alla fuga. La vittima aveva 49 anni ed è deceduta dopo il trasporto al Policlinico, mentre l’altra persona ne ha 26 ed è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale San Carlo.In corso le indagini per rintracciare ilSecondo le prime indiscrezioni ci sarebbero dei testimoni che, al momento di quello che sembra un vero e proprio agguato, si trovavano nell’enoteca accanto alla panetteria. La loro testimonianza potrebbe risultare decisiva, insieme alle immagini di eventuali telecamere, per risalire all’identità dele rintracciarlo.