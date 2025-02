Lapresse.it - Sparatoria a Milano, le immagini da piazzale Gambara

sabato intorno alle 18 a, in: un morto e un ferito il bilancio, con l’aggressore in fuga. Secondo una prima ricostruzione le due persone coinvolte sarebbero entrate in un panificio chiedendo qualcosa da mangiare: quando il titolare della panetteria è andato dietro al locale per scaldare qualcuno ha raggiunto i due, facendo fuoco. Allertati i soccorsi, i due sono stati portati al Policlinico e al San Carlo: l’uomo giunto al Policlinico è morto. Sul posto, gli agenti della Questura diper le indagini del caso. In corso di identificazione la vittima, mentre il ferito è stato identificato come un cittadino ucraino di 26 anni.