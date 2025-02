Tg24.sky.it - Sparatoria a Milano, caccia al killer. Sentita la donna che era con le vittime

alche ieri, 15 febbraio, ha sparato a due cittadini ucraini, uccidendone uno, in un panetteria-pasticceria in piazzale Gambara, a. Sei i colpi esplosi, di cui quattro andati a segno: due hanno preso al fianco il 49enne Ivan Disar, morto poco dopo, mentre altri due hanno centrato il connazionale di 26 anni che, operato, non è più in pericolo di vita. Ilè fuggito prima dell'arrivo dei soccorsi. Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia della panetteria che delle aree circostanti, incluse le stazioni della metropolitana e le vie limitrofe. Come riporta il Corriere della Sera, è statadagli inquirenti la ragazza che era in compagnia dei due uomini e che si è allontanata dopo gli spari.