Spal alta tensione | gli ultras in campo

al centro sportivo Fabbri, dove ieri pomeriggio un gruppo di circa 50ha raggiunto la squadra di Baldini che stava effettuando l’ultima seduta prima della gara casalinga col Rimini. Nonostante l’allenamento fosse a porte chiuse (come tutti quelli della settimana), i supporters sono riusciti a varcare i cancelli di via Copparo, contestando duramente laper l’ennesima stagione deludente. Un fuori programma che Antenucci e compagni non si aspettavano e destinato ad alimentare la pressione sullele dei giocatori in vista del confronto coi romagnoli di oggi e più in generale di un rush finale nel quale i biancazzurri sono chiamati a scongiurare un’umiliante retrocessione. Ma cos’è accaduto? Sul1 era in programma una partita del settore giovanile, e proprio dalla tribunetta del terreno di gioco in erba sintetica sarebbe stato girato il video che ha ripreso l’irruzione deglia lato del2 e la successiva colluttazione con giocatori e componenti della staff, separati dalla rete di recinzione.