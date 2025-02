Sport.quotidiano.net - Spal al muro, Rimini può approfittarne. Buscè: "Non ci mancano gli stimoli"

Leggi su Sport.quotidiano.net

La sfida più grande è quella di non fare calare la tensione. Lo sa perfettamente Antonioche il rischio, dopo la finale di Coppa Italia conquistata contro il Trapani in trionfo qualche giorno fa, è proprio quello. Occhi sulla, quindi, con particolare attenzione. Mettendo nel cassetto la coppa e rituffandosi sul campionato. Perché è lì oggi che ilvuole tenersi stretti i playoff. "Non voglio usare la parola rischio, perché sarebbe un termine molto forte – dice l’allenatore dei biancorossi – però nell’inconscio può succedere, soprattutto dopo la prestazione che abbiamo fatto con il Trapani, che ci sia un piccolo calo di tensione. Ma io già nel post partita di coppa e il giorno dopo ho iniziato a mettere pressione per far capire che bisogna staccarsi in maniera definitiva in questo periodo dalla coppa e da quello che si è fatto.