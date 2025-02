Lanazione.it - Spaccio nei boschi delle Cerbaie, scatta l’operazione dei carabinieri contro l’illegalità

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 16 febbraio 2025 – Non si fermano illi nel versante pisano dell’areava. Un'operazione antidroga deilonell'ampia area boscosa, che ha interessato le frazioni di Orentano, Villa Campanile, Galleno e Staffoli, in provincia di Pisa, ha permesso di individuare e smantellare tre bivacchi allestiti dagli spacciatori nella boscaglia.llati anche 10 esercizi pubblici, 57 persone, 27 veicoli, e sono state elevate 4 contravvenzioni per violazioni al codice della strada. Impegnati idi San Miniato (Pisa), in collaborazione con le stazioni di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, San Romano e Palaia, e con il supporto del nucleo cinofili di San Rossore.