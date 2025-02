Tvplay.it - Soulé lancia la Roma di Ranieri: 0-1 al Parma

è la gara della domenica alle 18:00 per la 25esima giornata del campionato di Serie A, allo Stadio Ennio Tardini. La sintesi del match.Punti vitali per la classifica, da parte del. Intenzione da parte della, invece, di racimolare i punti necessari per restare agganciata al treno che conduce in Europa. In campo allo Stadio Ennio Tardini per il 25esimo turno del campionato di Serie A alle 18:00 i ducali contro i giallorossi.ladi: 0-1 al(LaPresse) – tvplay La formazione di mister Pecchia in campo si schiera col 4-2-3-1, di cui Suzuki fra i pali. Delprato, Vogliacco, Leoni e Valeri sono il quartetto difensivo. A centrocampo ecco Keita e Bernabé con Man Sohm e Cancellieri una vanti alle spalle di Benny.Larisponde col 3-5-2. Misterdispone Svilar fra i pali con Celik, Mancini e Ndicka a completare il reparto arretrato.